Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в WhatsApp*

Фейковые ресурсы предлагают пользователям доступ к некой платформе «WhatsApp AI», заявляя о возможности ежемесячного дохода от €14 тыс. По информации экспертов, мошенники утверждают, что некая «ИИ-система» платформы самостоятельно анализирует рынок и обеспечивает прибыль без активного участия пользователя, однако на самом деле граждане теряют свои средства.

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в WhatsApp*. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на компанию «Солар».

Фейковые ресурсы предлагают пользователям доступ к некой платформе «WhatsApp AI», заявляя о возможности ежемесячного дохода от €14 тыс.

По информации экспертов, мошенники утверждают, что некая «ИИ-система» платформы самостоятельно анализирует рынок и обеспечивает прибыль без активного участия пользователя, однако на самом деле граждане теряют свои средства.

Специалисты «Солар» подчеркнули, что нужно использовать только официальные веб-ресурсы и тщательно проверять их адреса с помощью поисковых систем. Они также предостерегли от перевода денег неизвестным лицам.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией