Россиян предупредили о штрафах за хранение бензина в гараже

По словам юриста, хранение в гаражах бензина и других горючих веществ запрещено. Нарушителям могут вынести предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Уточняется, что в случае пожара виновник должен будет возместить пострадавшим причиненный им ущерб.

Юрист Мария Спиридонова предупредила россиян о штрафах за хранение бензина в гараже. Об этом она сообщила 21 апреля «РИА Новости Недвижимость».

По словам юриста, хранение в гаражах бензина и других горючих веществ запрещено. Нарушителям могут вынести предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Уточняется, что в случае пожара виновник должен будет возместить пострадавшим причиненный им ущерб.