Роспотребнадзор: ежегодно жертвами описторхоза становятся от 2 до 6 рязанцев

Отмечается, что заболевание передается через зараженную рыбу. Его инкубационный период составляет от 2 до 3 недель. При заболевании человек начинает испытывать тяжесть и боли в правом подреберье, снижение аппетита, тошнота и вздутие. Рязанцев просят быть аккуратными при употреблении сырой, необработанной термически рыбы из семейства карповых — язя, леща, чебака, пескаря и других. Справка: Описторхоз — природно-очаговое, тяжёлое гельминтозное заболевание человека и плотоядных животных, с преимущественным поражением печени, желчевыводящих протоков, поджелудочной железы.

В Рязанской области ежегодно регистрируется от двух до шести случаев описторхоза. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболевание передается через зараженную рыбу. Его инкубационный период составляет от 2 до 3 недель. При заболевании человек начинает испытывать тяжесть и боли в правом подреберье, снижение аппетита, тошнота и вздутие.

Рязанцев просят быть аккуратными при употреблении сырой, необработанной термически рыбы из семейства карповых — язя, леща, чебака, пескаря и других.

Справка:

Описторхоз — природно-очаговое, тяжёлое гельминтозное заболевание человека и плотоядных животных, с преимущественным поражением печени, желчевыводящих протоков, поджелудочной железы.