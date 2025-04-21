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Путин заявил, что боевые действия после пасхального перемирия возобновились
Отмечается, что РФ наблюдала снижение боевой активности Киева во время перемирия, но атаки продолжались. Глава государства также указал на необходимость «разобраться» с предложением не бить по гражданским объектам.

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия после пасхального перемирия возобновились. Об этом пишет RT.

Отмечается, что РФ наблюдала снижение боевой активности Киева во время перемирия, но атаки продолжались.

Глава государства также указал на необходимость «разобраться» с предложением не бить по гражданским объектам.