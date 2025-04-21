Путин подписал указ о статусе ветерана боевых действий
Его получат военнослужащие, участвующие в боях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО. Также глава государства освободил от призыва в армию граждан, служивших в воинских формированиях ДНР и ЛНР.
Президент Владимир Путин подписал указ о статусе ветерана боевых действий. Об этом пишет РЕН ТВ.
Его получат военнослужащие, участвующие в боях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО.
Также глава государства освободил от призыва в армию граждан, служивших в воинских формированиях ДНР и ЛНР.