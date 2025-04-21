После смертельного ДТП под Рязанью перевозчику заочно вынесли приговор

После смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе владельцу ООО «Диана тур» заочно вынесли приговор. Соответствующая информация размещена на сайте Волжского горсуда Волгоградской области.
Отмечается, что владелец ООО «Диана тур» Налча Махир хотел подзаработать и увеличил количество рейсовых перевозок. При этом штат водителей не увеличил, что привело к ДТП.
Так, 24 декабря 2020 года в Скопинском районе водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу, где наехал на металлическое ограждение. Автобус опрокинулся в кювет.
В ДТП погибли четыре человека. Здоровью четырех пассажиров, в том числе несовершеннолетнему, причинен тяжкий вред. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 18 пассажиров.
С апреля 2022 года подсудимый объявлен в международный розыск. До настоящего времени Налча Махир не экстрадирован на территорию РФ.
Судебное разбирательство проводили без подсудимого.
Волжский горсуд Волгоградской области признал владельца ООО «Диана тур» виновным по части 3 статьи 238 УК РФ. Ему назначили наказание в виде восьми лет тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией пассажирских перевозок на три года.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.
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