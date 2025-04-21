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Политолог Бенсел: США могут выйти из переговоров из-за нарушения ВСУ перемирия
По словам политолога, американский лидер Дональд Трамп может воспользоваться несоблюдением Украиной пасхального перемирия, чтобы выйти из мирных переговоров. «Предсказать реакцию Дональда Трампа на какое-либо событие крайне сложно. Однако он вполне может расценить отказ (от соблюдения пасхального перемирия — ред.) как возможность полностью выйти из мирного процесса», — отметил Бенсел. Он уточнил, что несоблюдение Киевом перемирия может создать впечатление, что Украина препятствует мирному процессу, в то время как США и Европа хотят как можно скорее завершить конфликт.

Профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел заявил, что США могут выйти из переговоров из-за нарушения ВСУ перемирия. Об этом 20 апреля он сообщил РИА Новости.

По словам политолога, американский лидер Дональд Трамп может воспользоваться несоблюдением Украиной пасхального перемирия, чтобы выйти из мирных переговоров.

«Предсказать реакцию Дональда Трампа на какое-либо событие крайне сложно. Однако он вполне может расценить отказ (от соблюдения пасхального перемирия — ред.) как возможность полностью выйти из мирного процесса», — отметил Бенсел.

Он уточнил, что США и Европа хотят как можно скорее завершить конфликт. Несоблюдение Киевом перемирия, по мнению эксперта, может создать впечатление, что Украина препятствует мирному процессу.