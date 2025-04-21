Почта России выпустила коллекцию открыток к 80-летию Победы

Отмечается, что одну из этих открыток можно отправить бесплатно через официальный сайт или в мобильное приложение. Созданное в электронном формате поздравление Почта России преобразует в бумажное и доставит адресату в почтовый ящик. Праздничные открытки доставят как по территории России, так и за ее пределы.

Почта России выпустила коллекцию открыток к 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что одну из этих открыток можно отправить бесплатно через официальный сайт или в мобильное приложение.

Созданное в электронном формате поздравление Почта России преобразует в бумажное и доставит адресату в почтовый ящик.

Праздничные открытки доставят как по территории России, так и за ее пределы.