Почта России выпустила коллекцию открыток к 80-летию Победы
Отмечается, что одну из этих открыток можно отправить бесплатно через официальный сайт или в мобильное приложение. Созданное в электронном формате поздравление Почта России преобразует в бумажное и доставит адресату в почтовый ящик. Праздничные открытки доставят как по территории России, так и за ее пределы.
Почта России выпустила коллекцию открыток к 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Отмечается, что одну из этих открыток можно отправить бесплатно через официальный сайт или в мобильное приложение.
Созданное в электронном формате поздравление Почта России преобразует в бумажное и доставит адресату в почтовый ящик.
Праздничные открытки доставят как по территории России, так и за ее пределы.