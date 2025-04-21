Песков заявил, что Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса

«Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент (РФ) Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования», — заявил Песков журналистам.