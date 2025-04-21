На участках двух федеральных трасс отменили зимние ограничения скорости

Изменения действуют с 21 апреля на автодорогах М-4 «Дон» и М-11 «Нева». На летний период скоростной режим для машин массой до 3,5 т. будет составлять 110 км/ч на участках М-4 и 130 км/ч — на М-11.

На участках двух федеральных трасс отменили зимние ограничения скорости. Об этом пишет RT со ссылкой на «Автодор».

Изменения действуют с 21 апреля на автодорогах М-4 «Дон» и М-11 «Нева».

На летний период скоростной режим для машин массой до 3,5 т. будет составлять 110 км/ч на участках М-4 и 130 км/ч — на М-11.