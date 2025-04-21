КП: актер Михаил Ефремов не выходит из дома из-за повышенного внимания
Отмечается, что артист отказался от традиционных прогулок по району. Его часто поджидают журналисты. У подъезда иногда дежурит микроавтобус с корреспондентами. Ефремов пока не вышел на работу. Он занимается здоровьем, адаптацией.
Актер Михаил Ефремов не выходит из дома из-за повышенного внимания. Об этом сообщает «КП».
Отмечается, что артист отказался от традиционных прогулок по району. Его часто поджидают журналисты. У подъезда иногда дежурит микроавтобус с корреспондентами.
Ефремов пока не вышел на работу. Он занимается здоровьем, адаптацией.