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Дуров: Telegram не раскрывал ни байта личных сообщений за 12 лет существования
Он добавил, что мессенджер может раскрыть только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений. «За свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений. В соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения», — заявил Дуров.

Telegram не раскрывал ни байта личных сообщений за 12 лет существования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на создателя соцсети Павла Дурова.

Он добавил, что мессенджер может раскрыть только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений.

«За свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений. В соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения», — заявил Дуров.