Центр Рязани останется без холодной воды 22 апреля
Отмечается, что ресурс отключат с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Подгорная 39; ул. Свободы 24а; 26а; ул. Скоморошинская 18, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 25; 20 (ГТРК «Ока»); ул. Щедрина 54.
Центр Рязани останется без холодной воды 22 апреля. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурс отключат с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
- ул. Подгорная 39;
- ул. Свободы 24а; 26а;
- ул. Скоморошинская 18, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 25; 20 (ГТРК «Ока»);
- ул. Щедрина 54.