Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
24°
Втр, 22
23°
Срд, 23
24°
ЦБ USD 81.14 -0.88 19/04
ЦБ EUR 92.22 -1.03 19/04
Нал. USD 83.50 / 83.00 21/04 11:15
Нал. EUR 95.00 / 95.50 21/04 11:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
21 986
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
21 841
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
36 997
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
41 280
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Больше половины россиян планируют брать отпуск летом

Отпуск летом планируют 56% жителей России. Из них больше половины хотят отправиться в путешествие по стране. Провести отпуск за границей хочет каждый пятый россиянин. Соответствующие данные привел ВТБ, опрос проводился среди 1500 респондентов старше 18 лет.

Около половины жителей запланировали отпуск на лето, при этом более трети еще не решили, куда поедут. Работать все лето будут 12% опрошенных. При этом 18% респондентов уже точно знают, где будут отдыхать.

Летний отпуск россияне в основном планируют провести в поездках и путешествиях по России (62%). Сторонников внутреннего туризма больше всего в Южном (80%), Северо-Западном (73%) и Центральном округах (68%).

21% россиян уточнили, что планируют отдых на природе — на даче, у рек или лесов (в ЦФО таких 25%).

Поехать за рубеж планирует каждый пятый россиянин. Из тех, кто хочет съездить на отдых за границу, больше всего жителей Дальнего Востока (40%), Северо-Западного (27%) и Приволжского (26%) округов. Останется дома каждый десятый, меньше всего домоседов — в Сибири (3%).

По данным банка, среди зарубежных направлений россияне в основном планируют поехать в Турцию (32%), Таиланд (19%), а также в ОАЭ (18%), Китай (14%) и Египет (9%).

Наиболее популярные направления поездок внутри страны на майские праздники и летом — Сочи и курорты Краснодарского края (34%), Санкт-Петербург (20%), Москва и Кавказ (15%). В топ-5 направлений также входит Крым (14%).

Большинство опрошенных (34%) планируют потратить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В рамки от 100 до 300 тыс. руб. надеются уложиться около четверти респондентов.

«В этом году россияне бронируют отдых в Краснодарском крае в среднем за 28 дней, стоимость пребывания на одного человека на 10 дней составляет около 50-55 тыс. рублей без учета затрат на дорогу.

А вот отдых в Крыму бронируется почти за 2 месяца, и мы видим 30% рост спроса на этом направлении летом. Дороже всего обойдется санаторный отдых, например, на Кавказских минеральных водах: россияне бронируют путевки за 80-90 дней из-за ограниченного числа мест, в среднем на 12 дней, а стоимость поездки с лечением составляет около 70-75 тыс. рублей на человека.

В целом по итогам 2025 года мы ожидаем рост внутреннего туризма на 8-10% и преодоление планки в 100 млн поездок», — сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.