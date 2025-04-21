Больше половины россиян планируют брать отпуск летом

Отпуск летом планируют 56% жителей России. Из них больше половины хотят отправиться в путешествие по стране. Провести отпуск за границей хочет каждый пятый россиянин. Соответствующие данные привел ВТБ, опрос проводился среди 1500 респондентов старше 18 лет.

Около половины жителей запланировали отпуск на лето, при этом более трети еще не решили, куда поедут. Работать все лето будут 12% опрошенных. При этом 18% респондентов уже точно знают, где будут отдыхать.

Летний отпуск россияне в основном планируют провести в поездках и путешествиях по России (62%). Сторонников внутреннего туризма больше всего в Южном (80%), Северо-Западном (73%) и Центральном округах (68%).

21% россиян уточнили, что планируют отдых на природе — на даче, у рек или лесов (в ЦФО таких 25%).

Поехать за рубеж планирует каждый пятый россиянин. Из тех, кто хочет съездить на отдых за границу, больше всего жителей Дальнего Востока (40%), Северо-Западного (27%) и Приволжского (26%) округов. Останется дома каждый десятый, меньше всего домоседов — в Сибири (3%).

По данным банка, среди зарубежных направлений россияне в основном планируют поехать в Турцию (32%), Таиланд (19%), а также в ОАЭ (18%), Китай (14%) и Египет (9%).

Наиболее популярные направления поездок внутри страны на майские праздники и летом — Сочи и курорты Краснодарского края (34%), Санкт-Петербург (20%), Москва и Кавказ (15%). В топ-5 направлений также входит Крым (14%).

Большинство опрошенных (34%) планируют потратить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В рамки от 100 до 300 тыс. руб. надеются уложиться около четверти респондентов.

«В этом году россияне бронируют отдых в Краснодарском крае в среднем за 28 дней, стоимость пребывания на одного человека на 10 дней составляет около 50-55 тыс. рублей без учета затрат на дорогу.

А вот отдых в Крыму бронируется почти за 2 месяца, и мы видим 30% рост спроса на этом направлении летом. Дороже всего обойдется санаторный отдых, например, на Кавказских минеральных водах: россияне бронируют путевки за 80-90 дней из-за ограниченного числа мест, в среднем на 12 дней, а стоимость поездки с лечением составляет около 70-75 тыс. рублей на человека.

В целом по итогам 2025 года мы ожидаем рост внутреннего туризма на 8-10% и преодоление планки в 100 млн поездок», — сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.