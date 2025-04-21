Более 500 человек обратилось в травмпункт рязанской БСМП за неделю
126 человек обратились за помощью с переломами, 179 — с ушибами, 124 — с растяжениями, 30 — с ранами. Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.
За прошедшую неделю, с 14 по 20 апреля, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 524 пациентам. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в соцсетях.
126 человек обратились за помощью с переломами, 179 — с ушибами, 124 — с растяжениями, 30 — с ранами.
Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.