67-летнего мужчину осудили в Рязанской области за хранение наркотиков

Пенсионер признался, что собирал дикорастущую коноплю и указал место сбора. Хранил наркотики он для себя. Продавать не планировал. Шиловский районный суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу.

67-летнего жителя поселка Чучково осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Пенсионер признался, что собирал дикорастущую коноплю и указал место сбора. Хранил наркотики он для себя. Продавать не планировал.

Шиловский районный суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Приговор не вступил в законную силу.