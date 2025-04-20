В Рязанскую область привезли Благодатный огонь из Иерусалима
Отмечается, что огонь прибыл в Рязань около 2:30 ночи. К этому времени автомобиль уже ждали рязанцы. Они зажгли лампады и поехали в храмы, чтобы успеть донести пламя до службы. Огонь получили в Михайлове, Тырнове, Ряжске, Скопине, Троице, Старожилове и других населенных пунктах региона.
В Рязанскую область привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщил РЗН. Инфо собственный источник.
Отмечается, что огонь прибыл в Рязань около 2:30 ночи.
К этому времени автомобиль уже ждали рязанцы. Они зажгли лампады и поехали в храмы, чтобы успеть донести пламя до службы.
Огонь получили в Михайлове, Тырнове, Ряжске, Скопине, Троице, Старожилове и других населенных пунктах региона.
Фото: Кирилл Морозов.