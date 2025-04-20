В Рязанскую область придет арктический циклон
Отмечается, что в Центральной России погода начнет постепенно портиться со вторника, возможны грозовые дожди. Специалист сообщил, что во второй половине предстоящей недели днем посвежеет до +12 — 17 градусов. К следующим выходным будет дождливо, местами заморозки и снег с дождем.
В Рязанскую область придет арктический циклон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на синоптика Евгения Тишковца.
Отмечается, что в Центральной России погода начнет постепенно портиться со вторника, возможны грозовые дожди.
Специалист отметил, что во второй половине предстоящей недели днем посвежеет до +12 — 17 градусов.
К следующим выходным будет дождливо, местами заморозки и снег с дождем.