В Рязанскую область придет арктический циклон

Отмечается, что в Центральной России погода начнет постепенно портиться со вторника, возможны грозовые дожди. Специалист сообщил, что во второй половине предстоящей недели днем посвежеет до +12 — 17 градусов. К следующим выходным будет дождливо, местами заморозки и снег с дождем.