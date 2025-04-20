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В Рязанской области загорелся завод
Отмечается, что возгорание случилось в воскресенье, 20 апреля, на улице Промышленной.

В Новомичуринске произошел пожар на территории молзавода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что возгорание случилось в воскресенье, 20 апреля, на улице Промышленной.

«На пожар выехали два караула, восемь сотрудников „Центр 112“. Предварительно: кто-то поджег траву, от травы загорелись автопокрышки на территории молочного завода, огонь перекинулся на здание», — отмечает ИД «Пресса».