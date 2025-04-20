В Рязанской области сгорел жилой дом и две хозпостройки

Отмечается, что ЧП случилось в субботу, 19 апреля в селе Серовское Сасовского округа. На тушение выезжали 18 человек личного состава и пять единиц спецтехники. По данным ведомства, огнем уничтожен жилой дом и две хозяйственные постройки. Площадь пожара 88 кв. метров.

В Рязанской области сгорел жилой дом и две хозпостройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что ЧП случилось в субботу, 19 апреля в селе Серовское Сасовского округа.

На тушение выезжали 18 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

По данным ведомства, огнем уничтожен жилой дом и две хозяйственные постройки.

Площадь пожара 88 кв. метров.