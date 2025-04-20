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В Рязанской области из-за пала травы сгорело кладбище
Отмечается, что ЧП случилось в селе Пальные Рыбновского района. «Сгорели могилы и деревянные кресты. Давайте беречь друг друга, наше имущество, память наших предков. Это ужасная ситуация», — написал автор.

В Рязанской области из-за пала травы сгорело кладбище. Об этом сообщается в группе «Горяйновский поворот».

Отмечается, что ЧП случилось в селе Пальные Рыбновского района.

«Сгорели могилы и деревянные кресты. Давайте беречь друг друга, наше имущество, память наших предков. Это ужасная ситуация», — написал автор.