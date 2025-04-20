В рязанской деревне произошел пожар

Отмечается, что ЧП случилось в субботу, 19 апреля, в деревне Клетино Касимовского округа. Огнем уничтожена хозпостройка, поврежден жилой дом. Площадь пожара 105 кв метров. На тушение выезжали 11 человек личного состава и пять единиц спецтехники.