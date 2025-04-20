В Рязани на улице Почтовой произошла драка

Отмечается, что на месте работали экстренные службы. По данным очевидцев, у пострадавшего отобрали и разбили телефон, а также вырвали пирсинг из губы. Кроме того, на Почтовой после инцидента дежурила полиция и задерживала людей. Подробности устанавливаются.

В Рязани на улице Почтовой произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Отмечается, что на месте работали экстренные службы.

По данным очевидцев, у пострадавшего отобрали и разбили телефон, а также вырвали пирсинг из губы.

Кроме того, на Почтовой после инцидента дежурила полиция и задерживала людей.

Подробности устанавливаются.