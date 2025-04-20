В Рязань привезут мощи святителя Тихона

Отмечается, что верующих приглашают 26 и 27 мая в Христорождественский собор. Патриарх Тихон умер в 1925 году, его канонизировали в 1981 году. Мощи обнаружили в 1992 году после пожара в Малом соборе Донского монастыря.