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В Рязань привезут мощи святителя Тихона
Отмечается, что верующих приглашают 26 и 27 мая в Христорождественский собор. Патриарх Тихон умер в 1925 году, его канонизировали в 1981 году. Мощи обнаружили в 1992 году после пожара в Малом соборе Донского монастыря.

В Рязань привезут мощи святителя Тихона. Об этом сообщается в группе Рязанской епархии.

Отмечается, что верующих приглашают 26 и 27 мая в Христорождественский собор.

Патриарх Тихон умер в 1925 году, его канонизировали в 1981 году.

Мощи обнаружили в 1992 году после пожара в Малом соборе Донского монастыря.