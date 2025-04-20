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Рязанцы рассказали, какой праздник они считают одним из самых важных
77% жителей главным праздником считают 9 Мая. 72% — Новый год, по 45% — День защитника Отечества и Международный женский день, 40% — Рождество Христово, каждый третий — 1 Мая и День России, а 18% — День народного единства.

Рязанцы рассказали, какой праздник они считают одним из самых важных. Об этом сообщил сервис SuperJob.

77% жителей главным праздником считают 9 Мая. 72% — Новый год, по 45% — День защитника Отечества и Международный женский день, 40% — Рождество Христово, каждый третий — 1 Мая и День России, а 18% — День народного единства.