Рязанцы рассказали, какой праздник они считают одним из самых важных

77% жителей главным праздником считают 9 Мая. 72% — Новый год, по 45% — День защитника Отечества и Международный женский день, 40% — Рождество Христово, каждый третий — 1 Мая и День России, а 18% — День народного единства.