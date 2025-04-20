Рязанцев предупредили о трехдневной магнитной буре
Отмечается, что во вторник, 22 апреля, геомагнитное поле вновь станет возмущенным, а ближе к вечеру, с вероятностью около 85%, начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня, классов G1-G2. На настоящий момент мировые прогностические центры оценивают продолжительность этого периода магнитных бурь сроком в трое суток — 22-24 апреля.
Россиян предупредили о трехдневной магнитной буре. Об этом пишет синоптик Михаил Леус.
Отмечается, что во вторник, 22 апреля, геомагнитное поле вновь станет возмущенным, а ближе к вечеру, с вероятностью около 85%, начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня, классов G1-G2.
На настоящий момент мировые прогностические центры оценивают продолжительность этого периода магнитных бурь сроком в трое суток — 22-24 апреля.