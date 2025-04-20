Рязанцев предупредили о трехдневной магнитной буре

Отмечается, что во вторник, 22 апреля, геомагнитное поле вновь станет возмущенным, а ближе к вечеру, с вероятностью около 85%, начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня, классов G1-G2. На настоящий момент мировые прогностические центры оценивают продолжительность этого периода магнитных бурь сроком в трое суток — 22-24 апреля.

Россиян предупредили о трехдневной магнитной буре. Об этом пишет синоптик Михаил Леус.

Отмечается, что во вторник, 22 апреля, геомагнитное поле вновь станет возмущенным, а ближе к вечеру, с вероятностью около 85%, начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня, классов G1-G2.

На настоящий момент мировые прогностические центры оценивают продолжительность этого периода магнитных бурь сроком в трое суток — 22-24 апреля.