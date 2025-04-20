Мэрия отреагировала на жалобы рязанцев о включенном отоплении

«Мы внимательно следим за погодными условиями и готовы оперативно реагировать на изменения. Информацию об окончании отопительного сезона разместим на нашем официальном сайте», — сказано в сообщении. По данным администрации, важно дождаться стабильного потепления, чтобы избежать дискомфорта от резких похолоданий.

Мэрия отреагировала на жалобы рязанцев о включенном отоплении. Соответствующий комментарий появился под постом в Telegram-канале губернатора Павла Малкова.

«Мы внимательно следим за погодными условиями и готовы оперативно реагировать на изменения. Информацию об окончании отопительного сезона разместим на нашем официальном сайте», — сказано в сообщении.

По данным администрации, важно дождаться стабильного потепления, чтобы избежать дискомфорта от резких похолоданий.