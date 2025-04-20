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33-летняя рязанка украла из сейфа знакомых почти полмиллиона рублей
Отмечается, что в полицию обратилась 47-летняя жительница села Подлипки Касимовского района и сообщила, что из сейфа в доме похитили 450 тысяч рублей. Оперативники получили сведения, что 33-летняя жительница Касимова рассказала знакомым, что «без шума и пыли» достала из чужого сейфа крупную сумму денег. Злоумышленницу разыскали и задержали. Часть похищенного изъяли. Возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы

33-летняя рязанка украла из сейфа знакомых почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 47-летняя жительница села Подлипки Касимовского района и сообщила, что из сейфа в доме похитили 450 тысяч рублей.

Оперативники получили сведения, что 33-летняя жительница Касимова рассказала знакомым, что «без шума и пыли» достала из чужого сейфа крупную сумму денег.

Злоумышленницу разыскали и задержали. Часть похищенного изъяли.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы.