33-летняя рязанка украла из сейфа знакомых почти полмиллиона рублей

Отмечается, что в полицию обратилась 47-летняя жительница села Подлипки Касимовского района и сообщила, что из сейфа в доме похитили 450 тысяч рублей. Оперативники получили сведения, что 33-летняя жительница Касимова рассказала знакомым, что «без шума и пыли» достала из чужого сейфа крупную сумму денег. Злоумышленницу разыскали и задержали. Часть похищенного изъяли. Возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы

33-летняя рязанка украла из сейфа знакомых почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 47-летняя жительница села Подлипки Касимовского района и сообщила, что из сейфа в доме похитили 450 тысяч рублей.

Оперативники получили сведения, что 33-летняя жительница Касимова рассказала знакомым, что «без шума и пыли» достала из чужого сейфа крупную сумму денег.

Злоумышленницу разыскали и задержали. Часть похищенного изъяли.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы.