В Рязанской области провели опашку 376 населенных пунктов
Общая протяженность противопожарных полос составила более 2180 километров. Кроме того, расчищены 57 противопожарных водоемов. Отмечается, что работы продолжаются в 15 районах Рязанской области.
В Рязанской области провели опашку 376 населенных пунктов и 5 СНТ. Об этом сообщил 2 апреля Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62».
Общая протяженность противопожарных полос составила более 2180 километров.
Кроме того, расчищены 57 противопожарных водоемов.
Отмечается, что работы продолжаются в 15 районах Рязанской области.
Фото и видео: Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62»