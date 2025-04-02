В Рязани из-за аварии на электросетях приостановили движение троллейбусов

По информации горадминистрации, контактная сеть обесточена. Специалисты УРТ ведут переключение ввода на тяговой подстанции на резервный для восстановления электроснабжения. Отмечается, что на маршруте № 1 работают четыре троллейбуса на автономном ходу, на маршруте № 10 — два таких троллейбуса.