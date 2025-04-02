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На Ставрополье мужчина забил жену до смерти лопатой и спрятал ее тело в бочке

На Ставрополье мужчина до смерти забил жену лопатой из-за того, что она не давала ему отдохнуть после работы. Об этом 1 апреля сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что 46-летний мужчина поругался с супругой вечером в пятницу, 28 марта. Во время выяснения отношений он схватил лопату и избил женщину. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Мужчина, как отметили в публикации, решил спрятать тело в 200-литровой бочке, а затем вывезти за город.

Спустя несколько дней злоумышленник пришел в отдел и дал признательные показания, заключили в посте.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю