Жаркая погода сохранится в Рязанской области 20 апреля
В воскресенье, 20 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью +8,+13 градусов, днем +22, +27 градусов.
Жаркая погода сохранится в Рязанской области 20 апреля. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В воскресенье, 20 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью +8,+13 градусов, днем +22, +27 градусов.