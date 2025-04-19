ВС России освободили Олешню в Курской области

Потери ВСУ за все время боев на курском направлении превысили 75 тысяч военнослужащих. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковые установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы.