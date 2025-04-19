Возле ТЦ в Рязани обнаружили полуголый труп

Инцидент произошел в субботу, 19 апреля, возле ТЦ «Круиз». По словам очевидцев, мужчина умер на улице. На месте работают специалисты. Официальной информации о происшествии нет.

Возле ТЦ в Рязани обнаружили полуголый труп. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Инцидент произошел в субботу, 19 апреля, возле ТЦ «Круиз». По словам очевидцев, мужчина умер на улице.

«Полуголое тело лежит на парковке рядом с машиной», — говорится в сообщении.

На месте работают специалисты. Официальной информации о происшествии нет.