В рязанской школе учительница вышвырнула ученика из класса
Инцидент произошел в школе № 3 на уроке русского языка. На кадрах видно, как учительница берет пятиклассника за шиворот и вытаскивает из кабинета. Отмечается, что в конце мая женщина покинет должность.
В рязанской школе учительница вышвырнула ученика из класса. Видео публикует Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел в школе № 3 на уроке русского языка. На кадрах видно, что учитель за шиворот вытащила пятиклассника из кабинета.
Отмечается, что в конце мая женщина покинет должность.
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