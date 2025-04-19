В рязанской школе учительница вышвырнула ученика из класса

Инцидент произошел в школе № 3 на уроке русского языка. На кадрах видно, как учительница берет пятиклассника за шиворот и вытаскивает из кабинета. Отмечается, что в конце мая женщина покинет должность.