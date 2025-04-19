В Рязанской области пожарные вынесли ребенка из горящего дома
ЧП произошло утром 19 апреля на улице Фабричной в Скопине. Загорелся жилой двухэтажный дом. На кадрах видно, как из горящего окна достали мальчика. Официальная информация о происшествии уточняется.
В Рязанской области пожарные вынесли ребенка из горящего дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Скопин народный».
ЧП произошло утром 19 апреля на улице Фабричной в Скопине. Загорелся жилой двухэтажный дом.
На кадрах видно, как из горящего окна достали мальчика.
Официальная информация о происшествии уточняется.