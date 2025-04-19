Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
24°
Вск, 20
23°
Пнд, 21
22°
ЦБ USD 81.14 -0.88 19/04
ЦБ EUR 92.22 -1.03 19/04
Нал. USD 83.50 / 84.00 19/04 16:30
Нал. EUR 95.00 / 95.00 19/04 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
18 925
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
19 099
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
34 469
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
38 573
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области пожарные вынесли ребенка из горящего дома
ЧП произошло утром 19 апреля на улице Фабричной в Скопине. Загорелся жилой двухэтажный дом. На кадрах видно, как из горящего окна достали мальчика. Официальная информация о происшествии уточняется.

В Рязанской области пожарные вынесли ребенка из горящего дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Скопин народный».

ЧП произошло утром 19 апреля на улице Фабричной в Скопине. Загорелся жилой двухэтажный дом.

На кадрах видно, как из горящего окна достали мальчика.

Официальная информация о происшествии уточняется.