В Рязанской области пожарные вынесли ребенка из горящего дома

ЧП произошло утром 19 апреля на улице Фабричной в Скопине. Загорелся жилой двухэтажный дом. На кадрах видно, как из горящего окна достали мальчика. Официальная информация о происшествии уточняется.