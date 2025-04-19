В Рязани цыган ударил и ограбил прохожего

Инцидент произошел на улице Островского поздно вечером 18 апреля. 38-летнего рязанца ограбили возле подъезда, когда он возвращался домой. К нему подошел прохожий и попросил позвонить, мужчина, не ожидая подвоха, дал телефон незнакомцу. После того, как телефон попал в руки молодого человека, он ударил рязанца и убежал. По описанию внешности нападавшего полицейские выяснили, что это неработающий житель Спасского района цыганской народности, ранее судимый за кражу.

В Рязани цыган ударил и ограбил прохожего. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Островского поздно вечером 18 апреля. 38-летнего рязанца ограбили возле подъезда, когда он возвращался домой. К нему подошел прохожий и попросил позвонить, мужчина, не ожидая подвоха, дал телефон незнакомцу. После того, как телефон попал в руки молодого человека, он ударил рязанца и убежал.

По описанию внешности нападавшего полицейские выяснили, что это неработающий житель Спасского района цыганской народности, ранее судимый за кражу. Оперативники приехали к нему домой и задержали его. На допросе мужчина заявил, что встретив прохожего, решил, что сможет с ним справиться. Украденный телефон грабитель продал.

Возбуждено уголовное дело.