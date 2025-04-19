Синоптик рассказал, когда в Центральной России закончится аномально жаркая погода

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, жаркая погода отступит из Центральной России 22 апреля. Вильфанд отметил, что во вторник начнет меняться направление ветра с снизится температура. Синоптик пообещал, что в среду в регионы вернется апрельская погода.

Синоптик рассказал, когда в Центральной России закончится аномально жаркая погода. Об этом « Интерфаксу » рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, жаркая погода отступит из Центральной России 22 апреля. Вильфанд отметил, что во вторник начнет меняться направление ветра с снизится температура.

Синоптик пообещал, что в среду в регионы вернется апрельская погода.