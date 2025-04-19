Путин объявил пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие начнет работать с 18 часов 19 апреля и продлится до нуля часов 21 апреля. На период пасхального перемирия Путин постановил остановить все боевые действия. «Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос», — заявил Путин.