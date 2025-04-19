Из украинского плена вернулись 246 россиян
Обмен военнопленных прошел по формуле «246 на 246» в канун Пасхи. 15 тяжелораненых россиян вернутся на родину — всем бойцам окажут медицинскую помощь. На Украину вернули 31 тяжелораненого военного.
Из украинского плена вернулись 246 россиян. Об этом сообщает Минобороны.
Обмен военнопленных прошел по формуле «246 на 246» в канун Пасхи.
15 тяжелораненых россиян вернутся на родину — всем бойцам окажут медицинскую помощь. На Украину вернули 31 тяжелораненого военного.