Из украинского плена вернулись 246 россиян

Обмен военнопленных прошел по формуле «246 на 246» в канун Пасхи. 15 тяжелораненых россиян вернутся на родину — всем бойцам окажут медицинскую помощь. На Украину вернули 31 тяжелораненого военного.