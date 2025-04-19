Эксперт заявил, что в мае Центральную Россию ждет нашествие комаров

Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По его словам, нашествие может ждать россиян в первые недели мая. Ее вероятность будет зависеть от наличия осадков. Марьинский спрогнозировал, что в случае формирования крупных весенних луж комаров появится много. Ранее кандидат биологических наук Елена Иванчева рассказала РЗН. инфо, что рязанцев ждет лето без комаров. Она связала свой прогноз с отсутствием половодья.

Эксперт заявил, что в мае Центральную Россию ждет нашествие комаров. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, нашествие может ждать россиян в первые недели мая. Ее вероятность будет зависеть от наличия осадков.

Марьинский спрогнозировал, что в случае формирования крупных весенних луж комаров появится много.

Ранее кандидат биологических наук Елена Иванчева рассказала РЗН. инфо, что рязанцев ждет лето без комаров. Она связала свой прогноз с отсутствием половодья.