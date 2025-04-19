Bloomberg: США готовы признать Крым российским при заключении мирной сделки по Украине

Издание отмечает, что это стало последним сигналом того, что Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня. Об этом стало известно после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что американская администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро. Источники Bloomberg говорят, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Ранее агентство сообщало, что США представили союзникам предложения по возможному мирному договору, включая смягчение санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.

США готовы признать Крым российским при заключении мирной сделки по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что это стало последним сигналом того, что Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня. Об этом стало известно после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что американская администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

Источники Bloomberg говорят, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Ранее агентство сообщало, что США представили союзникам предложения по возможному мирному договору, включая смягчение санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.