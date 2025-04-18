Зеленский ввел санкции против российских звезд
В список вошли певец Ярослав Дронов (Shaman), актер Никита Джигурда, клоун Юрий Куклачев, телеведущий Оскар Кучер, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и другие. Указ уже подписан.
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против российских звезд. Об этом пишет URA.RU.
В список вошли певец Ярослав Дронов (Shaman), актер Никита Джигурда, клоун Юрий Куклачев, телеведущий Оскар Кучер, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и другие.
Указ уже подписан.