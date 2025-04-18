За ночь над регионами РФ сбили 56 беспилотников

Над Воронежской областью уничтожено 27 БПЛА, над Белгородской — 12. Над акваторией Азовского моря также сбили 12 беспилотников. По словам губернатора Воронежской области, в результате атаки в регионе повреждены три дома, два автомобиля и газовая труба.