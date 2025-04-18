ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты
высоковольтной линии. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ракитянском районе). В Курской области из-за налета беспилотника также отключилась высоковольтная линия. В Брянской области в результате атаки дрона выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция. В Воронежской области ударом поврежден распределительный надземный стальной газопровод.
ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты. Об этом пишет пресс-служба Минобороны.
В Белгородской области в результате намеренного обстрела произошло отключение высоковольтной линии. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ракитянском районе).
В Курской области из-за налета беспилотника также отключилась высоковольтная линия.
В Брянской области в результате атаки дрона выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.
В Воронежской области ударом поврежден распределительный надземный стальной газопровод.