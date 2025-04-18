Вандалы разгромили мусульманское кладбище в Рязанской области
Инцидент произошел в Касимове. Неизвестные повалили на землю четыре памятника. Среди поверженных монументов — памятник участнику Великой Отечественной войны Махмуду Давлицарову, который родился в Касимове и воевал на Курской дуге. Награжден орденом Великой Отечественной войны I степени. Полиция возбудила уголовное дело в соответствии с УК РФ статья 244 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Вандалы разгромили мусульманское кладбище в Рязанской области. Об этом сообщает Духовное управление мусульман РФ.
Инцидент произошел в Касимове. Неизвестные повалили на землю четыре памятника. Среди поверженных монументов — памятник участнику Великой Отечественной войны Махмуду Давлицарову, который родился в Касимове и воевал на Курской дуге. Награжден орденом Великой Отечественной войны I степени.
Полиция возбудила уголовное дело в соответствии с УК РФ статья 244 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».