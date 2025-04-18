В Воронежской области женщина бросила трехлетнюю дочь на 4 дня в квартире

В Воронежской области женщина бросила трехлетнюю дочь на 4 дня в квартире. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что ребенок ел сухие крупы и пил воду из унитаза.

20-летняя Александра ушла обслуживать клиентов, оставив ребенка умирать.

Малышка смогла натаскать игрушек к подоконнику и забраться по ним на окно. Потом она стала выбрасывать оттуда различные предметы, чтобы привлечь внимание прохожих. Те пришли на помощь девочке.

Мать задержали по подозрению в покушении на убийство своей малолетней дочери.