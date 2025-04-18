В субботу в Рязанской области температура воздуха прогреется до +26 градусов
В субботу, 19 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов, днем +21, +26 градусов.
В субботу в Рязанской области температура воздуха прогреется до +26 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 19 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов, днем +21, +26 градусов.