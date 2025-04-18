В Сараях полицейские на 10 суток задержали пьяного мотоциклиста

Инцидент произошел ночью 15 апреля в селе Кривское. 51-летнего пьяного жители Сапожка остановили за рулем мотоцикла Omaks. При проверке выяснилось, что у мужчины нет, а транспортное средство не зарегистрировано. Мужчина получил 10 суток административного ареста.