В Сараях полицейские на 10 суток задержали пьяного мотоциклиста
Инцидент произошел ночью 15 апреля в селе Кривское. 51-летнего пьяного жители Сапожка остановили за рулем мотоцикла Omaks. При проверке выяснилось, что у мужчины нет, а транспортное средство не зарегистрировано. Мужчина получил 10 суток административного ареста.
В Сараях полицейские на 10 суток задержали пьяного мотоциклиста. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел ночью 15 апреля в селе Кривское. 51-летнего пьяного жители Сапожка остановили за рулем мотоцикла Omaks. При проверке выяснилось, что у мужчины нет, а транспортное средство не зарегистрировано.
Мужчина получил 10 суток административного ареста.