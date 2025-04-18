В Рязанской области закроют движение по наплавному мосту через Оку

В пятницу, 18 апреля, с 10:00 по техническим причинам будет перекрыто движение автомобилей по наплавному мосту в районе села Фатьяновка Спасского района. Мост обещают открыть в 12:00.